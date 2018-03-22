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Итальянцы испугались шума от самолетов ВВС
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Итальянцы испугались шума при преодолении самолетами ВВС звукового барьера 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Bundesheer/Markus Zinner
Похожие на взрывы хлопки, связанные с преодолением звукового барьера двумя самолетами ВВС Италии, вызвали в четверг панику у многих жителей североитальянской области Ломбардия, сообщили местные СМИ.
Так называемые "звуковые удары" были зафиксированы в районе 11.15 (13.15 мск) в Милане, Варезе, Комо, Монце, Бергамо и других северных городах страны. Многие сотни телефонных звонков обеспокоенных граждан немедленно поступили на оперативные номера пожарной службы, службы Гражданской обороны и других государственных ведомств.
Паника распространилась и через социальные сети, многие пользователи которых немедленно предположили, что на севере страны произошли два сильных взрыва. Как свидетельствует миланская газета Il Giornale, в некоторых местах люди в страхе покинули свои дома и вышли на улицы, а кое-где даже началась эвакуация госучреждений.
Однако вскоре выяснилось, что речь идет о ложной тревоге. Представитель ВВС Италии сообщил журналистам, что взрывоподобные хлопки были вызваны полетом двух истребителей Eurofighter, двигавшихся со сверхзвуковой скоростью. Разрешение на преодоление звукового барьеры пилоты получили от своего командования в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в воздушном пространстве на севере Италии.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Air France, совершавший полет с острова Реюньон в Париж, временно потерял радиоконтакт с итальянскими наземными службами. В этой связи по тревоге с военно-воздушной базы близ города Тревизо были подняты в воздух два истребителя, которые приблизились к пассажирскому самолету. Вскоре связь французского лайнера с землей была восстановлена и итальянские боевые машины вернулись на базу.
Тем не менее, сообщается, что прокуратура Бергамо заинтересовалась данным инцидентом и запросила информацию о происшедшем у компетентных военных органов.
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