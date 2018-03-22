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Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии
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Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Навигационные системы самолетов и электронные системы позиционирования GPS перестали корректно отражать расположение самолетов в Восточном Средиземноморье на подлете к Сирии, пишет «Взгляд» со ссылкой на кипрские СМИ.
Органы гражданской авиации Кипра и Турции выдали чрезвычайные уведомления НОТАМ (NOTAM), из которых следует, что командиры воздушных судов отметили прерывание сигналов GPS в части районов Средиземноморья.
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Предположительно, причиной являются помехи в связи с работой электронных систем в районе боевых действий в Сирии или некорректная работа спутников GPS, которые покрывают площадь Средиземноморья. Возможной причиной могли послужить специальные самолеты РФ и США, замеченные в воздушном пространстве.
За последние два месяца провалы в работе систем возникают регулярно с разными интервалами и в разных районах. Сбой выражается в потере сигнала или в неправильном определении местоположения самолета.
Из 80 зарегистрированных НАСА случаев нарушения безопасности полетов причины были найдены только для 30.
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