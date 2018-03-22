Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии

Навигационные системы самолетов и электронные системы позиционирования GPS перестали корректно отражать расположение самолетов в Восточном Средиземноморье на подлете к Сирии , пишет «Взгляд» со ссылкой на кипрские СМИ.

Органы гражданской авиации Кипра Турции выдали чрезвычайные уведомления НОТАМ (NOTAM), из которых следует, что командиры воздушных судов отметили прерывание сигналов GPS в части районов Средиземноморья.

Предположительно, причиной являются помехи в связи с работой электронных систем в районе боевых действий в Сирии или некорректная работа спутников GPS, которые покрывают площадь Средиземноморья. Возможной причиной могли послужить специальные самолеты РФ США , замеченные в воздушном пространстве.

За последние два месяца провалы в работе систем возникают регулярно с разными интервалами и в разных районах. Сбой выражается в потере сигнала или в неправильном определении местоположения самолета.