Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии 

Навигационные системы самолетов и электронные системы позиционирования GPS перестали корректно отражать расположение самолетов в Восточном Средиземноморье на подлете к Сирии, пишет «Взгляд» со ссылкой на кипрские СМИ.
Органы гражданской авиации Кипра и Турции выдали чрезвычайные уведомления НОТАМ (NOTAM), из которых следует, что командиры воздушных судов отметили прерывание сигналов GPS в части районов Средиземноморья.
Предположительно, причиной являются помехи в связи с работой электронных систем в районе боевых действий в Сирии или некорректная работа спутников GPS, которые покрывают площадь Средиземноморья. Возможной причиной могли послужить специальные самолеты РФ и США, замеченные в воздушном пространстве.
За последние два месяца провалы в работе систем возникают регулярно с разными интервалами и в разных районах. Сбой выражается в потере сигнала или в неправильном определении местоположения самолета.
Из 80 зарегистрированных НАСА случаев нарушения безопасности полетов причины были найдены только для 30.