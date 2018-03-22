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«Ослябя» выполнил артиллерийские стрельбы в Приморье
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БДК Тихоокеанского флота «Ослябя» выполнил артиллерийские стрельбы и отработал высадку десанта в Приморье 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо этого, взаимодействии с противолодочным самолётом морской авиации Ил-38Н, экипаж отразил атаку средств воздушного нападения условного противника с фактическим применением зенитных огневых средств, поразив сбрасываемую парашютную мишень.
Сегодня в соответствие с планом в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота задачи по предназначению с выполнением артиллерийских стрельб решал большой десантный корабль «Ослябя». Ранее экипаж БДК провел серию тренировок и получил морской допуск к проведению боевых упражнений.
БДК «Ослябя», отрабатывая элементы второй курсовой задачи (К-2), принял участие в учении по высадке морского десанта одиночным кораблем в условиях противодействия ему авиации и надводных кораблей условного противника.
На переходе морем корабль провёл стрельбу по морскому буксируемому щиту, а позднее, ликвидируя минную опасность, уничтожил артиллерией макет морской мины.
Далее, взаимодействии с противолодочным самолётом морской авиации Ил-38Н, БДК отразил атаку средств воздушного нападения условного противника с фактическим применением зенитных огневых средств, поразив сбрасываемую парашютную мишень.
Также моряки отработали подход к берегу и высадку техники и личного состава на необорудованное побережье.
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