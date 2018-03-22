ВМФ может остаться без торпед

Появились данные о возможном дефиците торпед для ВМФ

ВМФ России в ходе исполнения новой госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы может недополучить новые торпеды.

Предприятия, производящее подводное оружие, работают с загрузкой менее 50%, заказов на торпеды пока немного, сообщает FlotProm со ссылкой на источника в отрасли.

Собеседник предположил, что в ближайшие несколько лет финансовое состояние таких заводов ухудшится, если их мощности не будут загружены другими заказами.

Иной источник, представитель руководства одного из российских торпедных заводов рассказал, что проодит немало времени проводит в Москве на переговорах о заказах на новые торпеды.

«В перевооружение вложили миллиарды рублей, а теперь предприятие стоит. То, что заказывается, — это мизер в сравнении с реальными требованиями флота», — заявил собеседник.

По словам других источников, в госпрограмме вооружений до 20127 года действительно предусмотрены небольшие объемы закупок торпед, однако ситуация может измениться.