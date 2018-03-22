Призывников заставят являться в военкомат без повесток

СМИ: Госдума заставит призывников являться в военкомат без повесток

«После принятия законопроекта самостоятельно являться в военкоматы должны будут граждане, подлежащие призыву на военную службу, но по каким-то причинам не получившие повестки до окончания срока весеннего или осеннего призыва. Поняв, что в военкомате про них забыли, такие призывники, согласно законопроекту, должны сами явиться туда не позднее дня начала очередного призыва на военную службу и потребовать вручить им повестку, сказано в проекте поправок», — сообщает РБК со ссылкой на источники в комитете. Комитет Государственной думы по обороне рассматривает поправки в действующее законодательство, которые позволят вызывать призывников в военкомат без личного вручения им повестки. Автором инициативы является первый замглавы названного комитета депутат Андрей Красов

«Возможность вручать повестки лично законопроект сохраняет, но при этом наделяет военкоматы дополнительной возможностью направлять их по почте заказным письмом с уведомлением. Повестка будет считаться врученной, если за получение письма распишется как сам призывник, так и другой совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель», — отмечает издание. По действующему закону «О воинской обязанности и военной службе» повестка может быть вручена призывнику только лично в руки под расписку. Это позволяет всем желающим легко уклониться и от военной службы, и от уголовной ответственности, просто избегая вручения повестки.

Опрошенные РБК эксперты высказали сомнения в том, что все предложенные Красовым поправки будут утверждены Комитетом по обороне. Особенный скепсис был высказан в отношении обязанности членов семьи расписываться за повестку. Тем не менее, журналисты выяснили, что в целом правительство разработанный законопроект поддерживает.