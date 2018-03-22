Ещё
Призывников заставят являться в военкомат без повесток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет повышение подоходного налога
Россиян ждет повышение подоходного налога

СМИ: Госдума заставит призывников являться в военкомат без повесток 

Ридус 2 часа назад
Фото: © mil.ru
Комитет Государственной думы по обороне рассматривает поправки в действующее законодательство, которые позволят вызывать призывников в военкомат без личного вручения им повестки. Автором инициативы является первый замглавы названного комитета депутат Андрей Красов.
«После принятия законопроекта самостоятельно являться в военкоматы должны будут граждане, подлежащие призыву на военную службу, но по каким-то причинам не получившие повестки до окончания срока весеннего или осеннего призыва. Поняв, что в военкомате про них забыли, такие призывники, согласно законопроекту, должны сами явиться туда не позднее дня начала очередного призыва на военную службу и потребовать вручить им повестку, сказано в проекте поправок», — сообщает РБК со ссылкой на источники в комитете.
По действующему закону «О воинской обязанности и военной службе» повестка может быть вручена призывнику только лично в руки под расписку. Это позволяет всем желающим легко уклониться и от военной службы, и от уголовной ответственности, просто избегая вручения повестки.
«Возможность вручать повестки лично законопроект сохраняет, но при этом наделяет военкоматы дополнительной возможностью направлять их по почте заказным письмом с уведомлением. Повестка будет считаться врученной, если за получение письма распишется как сам призывник, так и другой совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель», — отмечает издание.
Опрошенные РБК эксперты высказали сомнения в том, что все предложенные Красовым поправки будут утверждены Комитетом по обороне. Особенный скепсис был высказан в отношении обязанности членов семьи расписываться за повестку. Тем не менее, журналисты выяснили, что в целом правительство разработанный законопроект поддерживает.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов в 2018 году.
Ридус: последние новости
Убойную мощь российских вертолетов запечатлели на видео в Сирии Российские «реактивные» танки перевооружат сверхточными ракетами Главком ВМФ назвал самую мощную российскую подлодку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога929
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке173
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики94
Панин с огромным долгом сбежал из России154
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД141
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение