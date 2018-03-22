Как НАТО может восстановить свою военную мощь, не спровоцировав рост напряженности в отношениях с Россией?

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе кипит работа. В рамках подготовки к празднованию 70-летней годовщины создания Организации североатлантического договора все ее сотрудники переехали в огромный новый комплекс с 18 конференц-залами, ультрасовременной системой защиты и стеклянными окнами общей площадью 72 тысячи квадратных метров.

На церемонии открытия новой штаб-квартиры НАТО, которая, по некоторым данным, обошлась в 1,23 миллиарда долларов, генеральный секретарь Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) назвал свою организацию «самым успешным военным альянсом в истории».

Однако сейчас все чаще возникают вопросы о том, является ли НАТО одновременно соответствующей своему назначению и работоспособной организацией — особенно учитывая постоянное бряцание оружием и угрозы со стороны президента России Владимира Путина

Г-н Столтенберг считает, что сильные стороны НАТО — это единство и «способность адаптироваться к переменам», однако критики альянса утверждают, что именно в этих смыслах НАТО необходимо совершенствоваться.

Итак, какие реформы альянс может провести сейчас, чтобы повысить свою мощь и эффективность? Как можно укрепить НАТО, не спровоцировав рост напряженности в отношениях с Россией ? Какую роль должна играть Америка в будущем этого альянса? Мы спросили об этом у экспертов.

На должность верховного главнокомандующего ОВС НАТО необходимо назначить европейца

С момента создания этого альянса его верховными главнокомандующими всегда были американцы, начиная с Дуайта Эйзенхауэра

Однако военный историк и бывший полковник ВС США Эндрю Бацевич (Andrew Bacevich) утверждает, что военным лидером НАТО должен быть европеец.

По его мнению, это будет иметь «символическую и содержательную» ценность, внушая европейцам необходимость уменьшить их зависимость от американского руководства и денег.

«Самое важное — чтобы парламенты различных стран согласились на увеличение размеров из военных бюджетов», — сказал он.

«Это богатые страны, это стабильные демократии, и они могут приложить больше усилий для того, чтобы взять на себя больше ответственности — ради собственного блага».

Он также является давним сторонником идеи выхода США из НАТО — впервые такое предложение озвучил Эйзенхауэр в 1950-х годах.

«Сегодня европейцы способны самостоятельно себя защитить», — добавил он.

Необходимо обеспечить свободное перемещение оружия и военных

Главный редактор Strategic Europe и старший научный сотрудник Европейского центра Карнеги Джуди Демпси (Judy Dempsey) считает, что альянсу необходимо реформировать и усовершенствовать свои логистические возможности.

По ее словам, со временем в НАТО произошел раскол, и именно в нем она видит причину излишней самонадеянности и беспечности, которые усилились после окончания холодной войны.

Она выступает за подписание военного эквивалента Шенгенского соглашения, которое дает людям возможность свободно передвигаться на территории Евросоюза

«Организационные рамки перемещения военнослужащих на территории Западной Европы со временем приходят в упадок: мосты, места высадки, маленькие аэропорты, энергетические сети, железные дороги и так далее», — объяснила она.

«Серьезные начинания в области инфраструктурных проектов, которые позволили бы быстро транспортировать оборудование и военных, просто сошли на нет за последние 25 лет».

По ее словам, результатом стало снижение боеготовности, поскольку в некоторых европейских странах отсутствуют даже базовые элементы логистической структуры.

«Мы говорим о перевозке тяжелой военной техники и военнослужащих, мы говорим о координации сбора разведданных, мы говорим о множестве различных систем, будь то танки, истребители или вертолеты», — добавила она.

«Знаете, все системы разные, и пилот не может просто пересесть в вертолет другой страны, потому что оборудование сильно отличается».

«В этом и заключается главный пробел, и на устранение подобных пробелов требуется очень много времени».

Необходимо вернуть НАТО статус защитницы демократии Хитер Конли (Heather Conley) из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне считает, что главная угроза для будущего НАТО исходит изнутри.

По мнению г-жи Конли, по мере роста числа членов НАТО, этот альянс утратил политический фокус и цель. По ее словам, такие члены НАТО, как Венгрия Польша — обе эти страны прежде были членами просоветской организации Варшавского договора — сейчас все больше тяготеют к авторитаризму. «Я считаю, НАТО необходимо вести очень открытые и честные политические дискуссии касательно здоровья демократии своих членов», — сказала она.

«Сообщество сильно ровно настолько, насколько сильно его самое слабое звено. Сейчас мы наблюдаем драматичный откат назад. Мы видим, как в некоторых странах жестко попираются самые базовые элементы диктатуры закона».

В качестве примера она привела Турцию , которая является членом НАТО с 1952 года.

«Мы должны снова притянуть Турцию к НАТО, к Западу. Сейчас ее тянут в самых разных направлениях», — добавила она.

«Это та страна, которая все чаще использует свои вооруженные силы, чтобы достигать политических целей, не считаясь с мнением альянса».

«Сейчас мы действительно подвергаемся высокому риску того, что американские и турецкие военные начнут стрелять друг в друга в Сирии . Турция рассматривает возможность приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, что станет настоящим проклятьем для НАТО и мощным ударом по взаимодействию внутри НАТО». Необходимо отказаться от долгосрочных планов по расширению НАТО на восток

В конце холодной войны в НАТО было 16 членов. Сейчас их 29.

Латвия. По мере расширения альянса в него вошли бывшие коммунистические страны, в том числе те, которые непосредственно граничат с Россией — Эстония

Аналитик Майкл О'Хэнлон (Michael O'Hanlon) считает, что этот фактор во многом способствовал росту напряженности в отношениях между Россией и Западом. И, хотя он ни в коем случае не оправдывает агрессивные действия Путина, он утверждает, что дальнейшее расширение альянса еще больше усугубит ситуацию.

Ранее представители НАТО заявляли о готовности принять Грузию Украину , но, по мнению О'Хэнлона, от этих планов стоит отказаться.

«Наше обещание принять Грузию и Украину… в сущности бессмысленно, потому что мы не видим никакой реальной возможности принять их. Однако тот факт, что это обещание прозвучало, дает Путину повод вмешиваться во внутренние дела этих стран и нарушать их границы».

О'Хэнлон предлагает создать «арку нейтралитета» — буферную зону нейтральных государств между Россией и Западом.

«Я не утверждаю, что, если мы это сделаем, Россия в одночасье превратится в кроткую овечку, готовую нас во всем поддерживать, то есть в прозападную страну», — сказал он.

«Мы должны понимать, что нам все равно будут нужны военные системы сдерживания и обороны».

Он признает, что это предложение является исключительно теоретическим и что реализовать его будет практически невозможно, учитывая нынешнюю политическую напряженность и подозрения.

Бацевич согласен с ним: «Думаю, это интересная идея… Но с опозданием примерно на 15 лет».

«Прежде чем НАТО расширился на восток до самых границ России, еще можно было попробовать создать этой нейтральный буфер между Востоком и Западом», — добавил он.

«Но расширение НАТО — это уже свершившийся факт, и мне кажется, что ничего уже нельзя повернуть вспять. Я считаю, что это с самого начала было глупостью, но теперь ничего уже не изменить».