Швеция готовится отражать атаку России

Один из признаков погружения мира в "Холодную войну 2.0" является растущая истерия в отношении России. Например, Швеция, которая не сострит в НАТО, планирует потратить колоссальные суммы на мобилизацию и подготовку населения к вторжению российской армии.

Цель такого плана, по словам главы парламентской оборонной комиссии Бьорна фон Сидова и главы секретариата комиссии Томми Акессона, удержать страну в течении трех месяцев от врага, пока в конфликт не включатся ближайшее соседи-союзники.

Проблема в том, что Швеция так и не вступила НАТО, именно поэтому необходимо продержаться 3 месяца — поскольку решении о помощи может приниматься очень долго, учитывая, что все ближайшие соседи состоят в НАТО.

"Положение Швеции с точки зрения обороны государства выглядит непросто. С одной стороны, Швеция наряду с Финляндией остаются единственными странами на Балтийском море, которые до сих пор не вступили в НАТО. С другой — географическая форма Швеции делает ее весьма уязвимой для воздушных атак", — говорится в отчете парламентской комиссии.

Комиссия была создана в прошлом году, так как в парламенте Швеции пришли к выводу о росту военной угрозы со стороны России. Прямо об этом на слушаниях не говорилось, по периодически делались заявления о необходимости себя обезопасить от "украинского сценария".

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По оценкам комиссии, в период с 2021 по 2025 год Швеция должна будет инвестировать 4,2 млрд крон ($510,5) год на усиление обороноспособности страны и масштабный план мобилизации. В рамках пробного периода планируется выделить около 400 миллионов крон в год в 2018, 2019 и 2020 годах для инвестиций в общие оборонительные разработки. Пробный период завершается крупным мероприятием, предварительно запланированным на 2020 год, в котором задействованы все аспекты общей концепции обороны — по сути, пробная работа, включающая всю нацию.

Большая часть средств будет выделена именно на инфраструктурные проекты, такие как строительство новых приютов и складов. Другие средства пойдут на "спасательную службу и защиту на дому, систему здравоохранения и фармацевтические препараты, частные предприятия, решения в области чрезвычайной ситуации, продовольствие и водоснабжение, основные экономические операции, кибербезопасность и психологическую защиту".

Один из наиболее интересных аспектов распределения средств включает в себя "противостояние пропагандистским усилиям и поддельным новостям, распространяемым через социальные сети", чтобы, по словам главы Комиссии обороны Швеции Бьорна фон Сидова, "защищать жизненно важные демократические принципы нацию".

Другой интересный и наиболее спорный аспект заключается в том, что исследование признает значительный разрыв во времени между началом крупного вторжения власти и мобилизацией вооруженных сил Швеции, а также возможностью прибытия союзных сухопутных войск, необходимых для отражения крупного вторжение такой страны, как Россия.