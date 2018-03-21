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Болгария договорилась с Россией о ремонте МиГ-29
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Болгария подписала рамочное соглашение с Россией о ремонте своих МиГ-29 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Болгария подписала в среду рамочное соглашение о ремонте ее самолетов МиГ-29 с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) "МиГ". Как сообщает пресс-служба министерства обороны республики, соглашение стоимостью 81,3 млн левов (около €40,5 млн) предусматривает поставку резервных частей и оказание помощи по ремонту самолетов, замену резервных частей будут выполнять болгарские инженеры авиабазы "Граф Игнатьево".
"Таким образом будет обеспечен ремонт и поддержка 12 боевых и трех учебно-боевых самолетов МиГ-29 в течение четырех лет. Будет восстановлена летная готовность истребителей ВВС и гарантирована их эксплуатация, в том числе и выполнение задач по охране воздушного пространства страны", — отмечено в сообщении.
Ранее вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов сообщил ТАСС, что "процедуры по обжалованию этого соглашения со стороны украинской компании завершены и договор с РСК "МиГ" будет подписан максимально быстро".
Соглашение между Минобороны Болгарии и РСК "МиГ", должно было быть подписано в декабре 2017 года. Однако решение об этом было обжаловано украинской компанией "Укроборонпром", которая подала жалобу в Комиссию по защите конкуренции и потребовала провести новую конкурсную процедуру. В соответствии с действующим законодательством, жалоба стала основанием для приостановки сделки.
В начале января Комиссия по защите конкуренции Болгарии заявила, что она отклонила требование украинской фирмы и власти приняли решение продолжить обсуждение контракта с российской компанией и не приглашать других партнеров для переговоров.
В Минобороны подчеркнули, что соглашение о ремонте истребителей не отменяет процедуру по приобретению для нужд ВВС Болгарии нового типа многоцелевого боевого самолета, которая продолжается.
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