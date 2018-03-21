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Генералы России и США обсудили ситуацию в Сирии
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Генералы России и США обсудили по телефону ситуацию в Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов обсудили в среду по телефону ситуацию в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы КНШ полковник Патрик Райдер.
"Беседа между ними была сосредоточена на Сирии и других вопросах, вызывающих взаимное беспокойство", — подчеркнул Райдер в распространенном заявлении.
"В соответствии со сложившейся практикой оба согласились с тем, что не следует предавать гласности детали их разговора", — добавил полковник.
Генерал Герасимов заявил 13 марта о готовящейся в Сирии провокации против правительственных войск с использованием химического оружия, последствием которой может стать ракетно-бомбовый удар США по Дамаску. По его словам, Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США, если возникнет угроза находящимся там российским военным.
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