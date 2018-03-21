Бондарев назвал число ракет для перехвата «Сармата»

Для перехвата МБР "Сармат" необходимо не менее 500 американских противоракет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Для перехвата МБР "Сармат" необходимо не менее 500 американских противоракет. Таков вывод западных экспертов. "Кинжал" вместе со своим авианосителем тоже неуязвим для средств поражения противника, при этом он гарантированно поражает любые заданные цели", — заявил он.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника сообщила, что Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своей обеспокоенности относительно разработок российского оружия, которое может превзойти американские средства защиты.
Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".