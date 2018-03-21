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ВМФ получит атомную подлодку «Казань» в 2019 году
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ВМФ получит атомную подлодку «Казань» в 2019 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Атомную подводную лодку проекта 885 "Казань" передадут Военно-морскому флоту России в 2019 году, заявил журналистам в среду президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Это (передача подлодки — ред.) произойдет все-таки в 2019 году. Как оказалось, система управления подлодки требует более скрупулезной настройки, к которой наши поставщики не сильно оказались готовы. Мы надеемся, что в ближайшее время все препятствия будут преодолены, и мы выйдем на швартованные испытания, и начнем ходить в море уже в этом году", — сказал он.
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
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