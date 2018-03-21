Минобороны рассказало о британском веществе типа VX

Минобороны РФ: Великобритания разработала и запатентовала в 1962 году вещество типа VX

"Великобритания является разработчиком, запатентовавшим в 1962 году под номером JB1346409A производство фосфорорганических отравляющих веществ типа VX", — сказал Кириллов. Великобритания является разработчиком, запатентовавшим в 1962 году производство фосфорорганических отравляющих веществ типа VX. Об этом сообщил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге МИД РФ , посвященном обсуждению дела Скрипаля.

Он отметил, что "начиная с 70-х годов в Западной Европе производились разработки отравляющих веществ нового поколения и Великобритания являлась и является одним из государств, осуществляющих реализацию разработки подобных веществ".

Кириллов уточнил, что одним из наиболее значимых объектов в Великобритании, занимающихся разработкой и производством отравляющих веществ является лаборатория Порт Даун, расположенная в нескольких километрах от города Солсбери.