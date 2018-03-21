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Минобороны рассказало о британском веществе типа VX
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Минобороны РФ: Великобритания разработала и запатентовала в 1962 году вещество типа VX 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Великобритания является разработчиком, запатентовавшим в 1962 году производство фосфорорганических отравляющих веществ типа VX. Об этом сообщил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге МИД РФ, посвященном обсуждению дела Скрипаля.
"Великобритания является разработчиком, запатентовавшим в 1962 году под номером JB1346409A производство фосфорорганических отравляющих веществ типа VX", — сказал Кириллов.
Он отметил, что "начиная с 70-х годов в Западной Европе производились разработки отравляющих веществ нового поколения и Великобритания являлась и является одним из государств, осуществляющих реализацию разработки подобных веществ".
Кириллов уточнил, что одним из наиболее значимых объектов в Великобритании, занимающихся разработкой и производством отравляющих веществ является лаборатория Порт Даун, расположенная в нескольких километрах от города Солсбери.
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