Британия мобилизует антироссийский фронт. Комментарий Георгия Бовта

Кажется, что из Лондона уже прозвучали все возможные обвинения в адрес Москвы в связи с делом Скрипаля. Премьер Тереза Мэй усмотрела у России некий мотив для убийства бывшего шпиона. Глава МИД Борис Джонсон увидел связь между покушением и президентскими выборами. После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он обещал новые широкие меры стран Запада против Москвы, правда, не уточнив, какие именно. Поведение России он назвал безответственным, поставив отравление Скрипаля в один ряд с присоединением Крыма , кибератаками и почему-то вовлечением в войну в Сирии , в отношении которой вроде как еще недавно признавалось, что, по крайней мере, одной из целей такого вовлечения была борьба с исламским терроризмом.

Впрочем, и этого главе британского МИД показалось мало. Выступая в парламенте, он сравнил чемпионат мира по футболу в Москве с Олимпиадой в нацистской Германии в 1936 году — мол, мотивы у властей одни и те же. Легко предсказать, что тональность выступления британских представителей на саммите ЕС будет выдержана примерно в том же духе.

Жесткую позицию Британии поддержит ряд других стран. Одной из них станет Польша . Она будет в числе тех, кто выступит за введение новых санкций против России именно в связи с делом Скрипаля. Варшава также использует трибуну саммита для того, чтобы в очередной раз попытаться сорвать планы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Она поднимала этот вопрос в ходе недавнего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Польшу. Представители польского руководства намекали на возможность высылки российских дипломатов по аналогии с тем, как это сделал Лондон. Символично, что как раз накануне саммита ЕС Польша объявила о приостановке работы всех своих 12 визовых центров в разных городах России. Подать заявление на визу можно будет только через консульство в Москве.

Жан-Клода Юнкера Вряд ли уже на нынешнем саммите будет выработано консолидированное решение ЕС о новых антироссийских санкциях, кроме разве что расширения черного списка отдельных физических лиц. Однако о том, насколько напряженная ситуация внутри ЕС сложилась вокруг русского вопроса, говорит хотя бы то, что даже лаконичное формальное поздравление от имени главы Еврокомиссии Владимиру Путину в связи с переизбранием вызвало чуть ли не внутриевропейский дипломатический скандал. Например, президент ЕС Дональд Туск поспешил тотчас дать понять, что ни в коем случае не собирался поздравлять Путина.

По итогам саммита ЕС возможно предъявление России некоего ультимативного требования предоставить информацию о программе разработки нервно-паралитических отравляющих веществ типа «Новичок». Москва уже не раз заявляла, что такой программы нет и не было. Ее обвинители, разумеется, тут же сошлются на ряд интервью бывших советских химиков, уехавших на Запад, которые хотя и подтверждают, что программы как таковой не было и производства таких отравляющих веществ тоже, в том числе в бинарном виде, однако говорят, что были некие лабораторные исследования.

Эти показания могут быть использованы как своего рода ловушка. Официально российские представители, в том числе в ходе брифинга МИД для иностранных послов, отрицают все — и производство, и лабораторные исследования. Но представим себе на минутку, что некое российское официальное лицо вдруг произнесло бы: мол, изучение вещества, похожего на «Новичок», проводилось в неких лабораториях, скажем, для получения антидота. И уже на следующий же день все британские газеты как минимум выйдут с заголовками, что Россия признала факт производства химического оружия и тем самым — свою вину в отравлении Скрипаля.

На самом деле, подняв вокруг этого дела чуть ли не истерику, Лондон пытается вместо предъявления конкретных доказательств вины Москвы заставить ее оправдываться и доказывать свою непричастность и невиновность, при том что любое оправдание, а также отказ оправдываться будут поданы как признание вины. Таким образом, из этой ситуации пока не просматривается никакого хорошего выхода.