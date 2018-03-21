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Израиль разбомбил ядерный реактор в Сирии
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Израиль разбомбил ядерный реактор в Сирии 

Рамблер 2 часа назад
Пресс-служба израильской армии сообщила, что в 2007 году военные разбомбили ядерный реактор в Сирии. На тот момент на объекте, расположенном в 280 милях к северо-востоку от Дамаска, велись финальные работы. В бомбардировке участвовали самолёты F-15 и F-16. На кадрах видно, что пилоты поразили снарядами большой объект в форме квадрата. Согласно данным военной разведки, восстановлению он не подлежал. До настоящего времени операция держалась в секрете. Но известно, что спустя несколько месяцев после атаки эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на месте бывшего реактора «частицы урана антропогенного происхождения».
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