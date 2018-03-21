Т-80 избавят от украинской «Кобры»

Российские «реактивные» танки перевооружат сверхточными ракетами

«Сердце такой системы — управляемая сверхзвуковая ракета, запускаемая из ствола пушки. На цель она наводится по лазерному лучу. Решение о перевооружении Т-80БВМ комплексом «Рефлекс» уже принято. Ранее на этих машинах стояли КУВТ «Кобра». Долгое время эти комплексы были «главным калибром» танков Т-64, выпускавшихся на Харьковском тракторном заводе. Поэтому «Кобру» неформально называют «украинское оружие»», — пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны. Министерстве обороны России принято решение модернизировать танки Т-80БВМ, которые за характерный звук газотурбинного двигателя называют «реактивными», комплексами управляемого вооружения танков «Рефлекс». Тем самым танки избавятся от вооружения украинского производства.

Ожидается, что первая партия модернизированных машин поступит в войска до конца 2018 года, а всего модернизированы таким образом будут более ста танков, что позволит продлить их срок службы в ожидании полного перехода армии на новейшие боевые машины.

Что касается самого КУВТ «Рефлекс», то это тоже еще советских времен разработка тульского Конструкторского бюро приборостроения. Управляемые ракеты с лазерным прицелом не только точнее, но и стрелять ими можно дальше — на 5−6 километров против трех у обычного снаряда для штатной танковой пушки Т-80.