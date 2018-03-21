Норвегия обеспокоена «агрессивным поведением» РФ в регионе 

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Норвежские власти обеспокоены участившимися случаями «агрессивного поведения» России. С таким утверждением выступил министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен во вторник на встрече с главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом в Пентагоне.
"Норвежское правительство обеспокоено в связи с участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в нашем регионе", — приводит слова министра Пентагон. Ведомство не уточнило, о каких именно случаях идет речь. Бакке-Енсен подчеркнул, что Норвегия «внимательно следит за наращиванием военного потенциала России».
Мэттис в свою очередь призвал главу норвежского оборонного ведомства «увеличивать расходы на оборону» страны и поблагодарил королевство за «приверженность международной безопасности».