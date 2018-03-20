Ещё
В Германии может появиться новый командный центр НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии может появиться новый командный центр НАТО 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Германия выбрала местоположение нового командного центра НАТО по логистике в Европе, им станет город Ульм в земле Баден-Вюртемберг, сообщается на сайте министерства обороны ФРГ.
"Германия уведомила Организацию Североатлантического договора, что при поддержке союзных партнеров возьмет на себя обязанности координирующей страны по созданию одного из двух новых командных центров НАТО", — сообщается на сайте.
Отмечается, что новый командный центр должен быть создан на базе многонационального оперативного командования бундесвера в городе Ульм.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО в июне примет решение о сроках создания, местоположении и штате новых командований по Атлантике и по логистике в Европе. Предполагается, что командование по Атлантике может быть размещено в США, по Европе — в Германии.
РИА Новости: последние новости
Путин призвал россиян прийти на выборы Шойгу рассказал о явке военнослужащих и их семей на выборах Источник сообщил, как будут проходить военные сборы в России
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России79
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля23
Отец Литвиненко назвал убийцу сына137
Россияне приготовились затянуть пояса386
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение