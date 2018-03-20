В Германии может появиться новый командный центр НАТО

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости Германия выбрала местоположение нового командного центра НАТО по логистике в Европе, им станет город Ульм в земле Баден-Вюртемберг, сообщается на сайте министерства обороны ФРГ.

"Германия уведомила Организацию Североатлантического договора, что при поддержке союзных партнеров возьмет на себя обязанности координирующей страны по созданию одного из двух новых командных центров НАТО", — сообщается на сайте.

Отмечается, что новый командный центр должен быть создан на базе многонационального оперативного командования бундесвера в городе Ульм.