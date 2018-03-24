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Су-25 из Приморья назвали в честь Филипова
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Штурмовик Су-25 из Приморья назвали в честь погибшего в Сирии летчика 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет Су-25 штурмового авиационного полка Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае назван в честь погибшего в Сирии Героя России Романа Филипова, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, состоялась церемония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25СМ. В этой части летчик проходил службу в течение 10 лет и именно оттуда был направлен для решения специальных задач в САР", — сказал Воскресенский.
По его словам, на аэродроме состоялось торжественное построение личного состава полка и митинг, в котором приняли участие родители и вдова Филипова. Выступая на митинге, отец погибшего летчика Николай Филипов поблагодарил авиаторов за память о сыне и выразил надежду на то, что летчики, которые будут летать на именном самолёте, получат особую мотивацию для образцового выполнения задач.
По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.
Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.
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