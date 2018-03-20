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Южная Корея и США опять начинают военные маневры
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Южная Корея и США опять начинают военные маневры 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Республика Корея и США начнут 1 апреля масштабные совместные военные маневры, которые ранее были отложены из-за зимней Олимпиады в Пхёнчхане.
Как сообщило южнокорейское Министерство национальной обороны, учения будут проводиться в том же масштабе, что и в предшествующие годы. Не уточняется, сколько времени продлятся маневры и сколько будет задействовано войск.
Минобороны отмечает, что уже сообщило КНДР о графике маневров, а также о том, что они "не представляют угрозу ее безопасности", сообщает ТАСС.
В январе США и Корея договорились о временном приостановлении совместных маневров и командно-штабных учений до окончания зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане.
Пхеньян решительно выступает против проведения ежегодных маневров США и Южной Кореи, считая их подготовкой к потенциальному вторжению на территорию КНДР. В то же время лидер страны Ким Чен Ын сказал членам южнокорейской делегации во время встречи в начале этого месяца в Пхеньяне, что понимает позицию Сеула и невозможность приостановить данные маневры или отложить их на более поздний срок.
Президент России выступает за то, чтобы США и Северная Корея прекратили нагнетать ситуацию.
"Уже вроде мы услышали от американских партнёров: всё, мы прекратим учения. Нет, взяли опять провели, северокорейцы опять запустили ракеты. Надо спираль эту закончить, ведь это чрезвычайно опасная вещь", — сообщил он на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года.
9 марта президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Предложение о встрече было передано делегацией Южной Кореи, которая до того нанесла визит в Пхеньян. Встреча, если она состоится, станет первой за всю историю между действующими главами двух государств.
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