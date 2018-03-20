Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ

Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов в 2018 году

Президент России Владимир Путин подписал 19 марта указ № 114 «О призыве граждан РФ , пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, сборы сроком до двух месяцев будут проходить в Вооруженных силах, органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности . Отбор кандидатов на местах будут проводить военные комиссариаты совместно с воинскими частями.

Тысячам военнослужащих запаса скоро придет повестка в военкоматы, куда предстоит явиться как минимум для уточнения данных воинского учета и прохождения медицинской комиссии, а максимум — полноценного участия в военных сборах.

Как выяснило ФАН, военных комиссаров интересуют, прежде всего, те, кто имеет отношение к военной службе, в основном офицеры. Все резервисты поделены на разряды, и чем он выше, тем меньше вероятность получить повестку.

Если повестка все же пришла, а военнообязанный уклоняется от явки в военкомат без уважительной причины, его по действующему законодательству, могут ждать последствия в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Уголовная ответственность в России существует только за уклонение от самой военной службы, а не от прохождения военных сборов.

Уважительными причинами в такой ситуации считаются болезнь, увечье, связанное с утратой трудоспособности, тяжелое состояние или смерть близких родственников, а также другие причины на усмотрение призывной комиссией или суда.

Для тех, кто не прочь бросить рутину и отправиться ненадолго «партизанить», есть хорошие новости: на время вынужденного отсутствия по месту постоянной работы работодатель будет обязан начислять средний заработок, плюс резервисты получат вознаграждение от Министерства обороны . В ряде стран мира, особенно в Швейцарии Израиле , военные сборы — очень популярное у местных граждан мероприятие, куда они отправляются регулярно и с удовольствием.