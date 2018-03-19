Самолеты НАТО провели разведку у границы РФ

Самолеты НАТО провели разведку на российской границе

Авиационная группа из семи самолетов, принадлежащим воздушным силам США Швеции и другим странам НАТО , пролетели вдоль границы России в Балтийском регионе. Как сообщил «Интерфакс», их целью была разведка обстановки.

В течение нескольких часов экипажи совершали разведывательные полеты возле морских и сухопутных границ РФ.

О проведении операции написали сразу несколько западных авиационных ресурсов. Воздушные судна в некоторых местах приближались на 30 километров к границам России.

Самолеты разного назначения совершили облет восточной части Эстонии . Один из бортов более трех часов разведывал обстановку вблизи Ленинградской и Псковской областей.

В первых числах марта глава Военного комитета НАТО заявил об отсутствии военной угрозы со стороны России. Он отметил, что все перехваты и столкновения с российской техникой происходят по ошибке.