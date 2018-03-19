Ещё
Самолеты НАТО провели разведку у границы РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолеты НАТО провели разведку на российской границе 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Авиационная группа из семи самолетов, принадлежащим воздушным силам США, Швеции и другим странам НАТО, пролетели вдоль границы России в Балтийском регионе. Как сообщил «Интерфакс», их целью была разведка обстановки.
В течение нескольких часов экипажи совершали разведывательные полеты возле морских и сухопутных границ РФ.
О проведении операции написали сразу несколько западных авиационных ресурсов. Воздушные судна в некоторых местах приближались на 30 километров к границам России.
Самолеты разного назначения совершили облет восточной части Эстонии. Один из бортов более трех часов разведывал обстановку вблизи Ленинградской и Псковской областей.
В первых числах марта глава Военного комитета НАТО заявил об отсутствии военной угрозы со стороны России. Он отметил, что все перехваты и столкновения с российской техникой происходят по ошибке.
360tv.ru: последние новости
В Минобороны РФ назвали «ничтожеством» обвинителей из Лондона Главком ВМФ рассказал о потенциале самой мощной российской подлодки Флот Великобритании проведет крупные учения по противостоянию России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором10
В США отреагировали на победу Путина495
Германия нашла замену российскому газу559
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»173
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение