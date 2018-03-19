Под Самарой началась подготовка парадных расчетов ЦВО

В Самарской области началась подготовка парадных расчетов ЦВО

Для участия в военном параде в Самаре , посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были отобраны лучшие военнослужащие из мотострелковых, артиллерийских, танковых и разведывательных подразделений.

Самарской области в соединениях и воинских частях Центрального военного округа началась подготовка парадных расчетов для участия в военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мотострелковых, артиллерийских, танковых и разведывательных подразделениях был проведен отбор лучших военнослужащих, которые будут чеканить шаг на центральной площади Самары.

До торжественного мероприятия в соединениях и воинских частях Центрального военного округа будут проходить регулярные тренировки по одиночной строевой подготовке, так и в составе парадных расчетов.