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Под Самарой началась подготовка парадных расчетов ЦВО
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В Самарской области началась подготовка парадных расчетов ЦВО 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Для участия в военном параде в Самаре, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были отобраны лучшие военнослужащие из мотострелковых, артиллерийских, танковых и разведывательных подразделений.
В Самарской области в соединениях и воинских частях Центрального военного округа началась подготовка парадных расчетов для участия в военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В мотострелковых, артиллерийских, танковых и разведывательных подразделениях был проведен отбор лучших военнослужащих, которые будут чеканить шаг на центральной площади Самары.
До торжественного мероприятия в соединениях и воинских частях Центрального военного округа будут проходить регулярные тренировки по одиночной строевой подготовке, так и в составе парадных расчетов.
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