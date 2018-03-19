Стало известно, как будут проходить военные сборы

Источник сообщил, как будут проходить военные сборы в России

Отбор кандидатов на краткосрочные военные сборы, которые будут организованы в соответствии с указом президента РФ в 2018 году, будут проводить военные комиссариаты совместно с воинскими частями, сообщил РИА Новости в понедельник источник в Минобороны России

"Отбор кандидатов для призыва на военные сборы будет проводиться военными комиссариатами совместно с комплектуемыми воинскими частями. В период отбора военнослужащие запаса вызываются по повестке в военкоматы для уточнения данных воинского учета и прохождения медицинской комиссии", — сказал собеседник агентства. Президент России Владимир Путин 19 марта издал указ № 114 "О призыве граждан РФ , пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году". Срок прохождения сборов, как сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, может составлять до двух месяцев.

По его словам, "учебные сборы касаются относительно небольшого числа офицеров и других категорий военнослужащих запаса — это не мобилизация и не призыв на срочную службу, который проходит в стране дважды в году".

"Оповещение о призыве на военные сборы осуществляется заранее. Повестки должны быть вручены адресатам минимум за десять дней до начала сборов. Решение о призыве конкретного гражданина РФ из запаса оформляется приказом соответствующего военкома", — пояснил он. Подобные сборы, как отметил собеседник РИА Новости, проводятся далеко не впервые — они организуются в соответствии с ежегодным указом президента России и постановлением правительства РФ "О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности".