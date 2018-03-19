Умер советский летчик Мосолов

Умер советский летчик-испытатель Георгий Мосолов

Герой Советского Союза скончался на 92-м году жизни.

— На 92-м году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Георгий Константинович Мосолов. Коллектив корпорации «МиГ» выражает глубокие соболезнования семье и всем, кто близко знал Георгия Константиновича Мосолова. Его имя навсегда останется в истории авиации, — сообщили в пресс-службе АО «РСК „МиГ“. СПРАВКА „ВМ“ В воскресенье, 18 марта, умер советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза и заслуженный мастер спорта Георгий Мосолов.

Георгий Мосолов является одним из первых советских летчиков, который установил мировые рекорды в сфере авиации. В общей сложности он добился шести рекордов, три из которых стали абсолютными, а также трех всесоюзных абсолютных рекордов.

Летчик-испытатель родился 3 мая 1926 года в Уфе . В 1953 году окончил Школу летчиков-испытателей при Летно-исследовательском институте имени Громова.

Летом 1953 года он начал работать в корпорации „МиГ“. За время службы Георгий Мосолов освоил свыше 50 типов самолетов.