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Умер советский летчик Мосолов
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Умер советский летчик-испытатель Георгий Мосолов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Youtube
Герой Советского Союза скончался на 92-м году жизни.
В воскресенье, 18 марта, умер советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза и заслуженный мастер спорта Георгий Мосолов.
— На 92-м году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Георгий Константинович Мосолов. Коллектив корпорации «МиГ» выражает глубокие соболезнования семье и всем, кто близко знал Георгия Константиновича Мосолова. Его имя навсегда останется в истории авиации, — сообщили в пресс-службе АО «РСК „МиГ“.

СПРАВКА „ВМ“

Георгий Мосолов является одним из первых советских летчиков, который установил мировые рекорды в сфере авиации. В общей сложности он добился шести рекордов, три из которых стали абсолютными, а также трех всесоюзных абсолютных рекордов.
Летчик-испытатель родился 3 мая 1926 года в Уфе. В 1953 году окончил Школу летчиков-испытателей при Летно-исследовательском институте имени Громова.
Летом 1953 года он начал работать в корпорации „МиГ“. За время службы Георгий Мосолов освоил свыше 50 типов самолетов.
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