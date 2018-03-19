В Минобороны рассказали о предназначении «Юнармии»

Цель молодежного патриотического движения — сделать так, чтобы дети выросли любящими свою семью и свою страну.

«Юнармия — это очень серьезно. Нет сегодня в мире страны, которая бы тем или иным способом не стремилась воспитать свое будущее, своих детей. И мы стараемся сделать это правильно, чтобы наши дети росли любящими свою семью, свою страну. Вот это и есть предназначение «Юнармии», — сказал он. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов , выступая на телевидении, пояснил, какую миссию выполняет детско-юношеское движение.

«Готовность себя защитить — какая же это милитаризация? Каждый мужчина, который защищает своих детей, свою девушку или свою жену, он что — милитарист? Вовсе нет. Поэтому я не вижу тут никакой милитаризации сознания. Мы готовимся именно отразить любые нападки на нас», — подчеркнул Цаликов. При этом, по его словам, речь не идет о милитаризации сознания детей.

И добавил, что российскому народу милитаризация как угроза другим народам, странам, нациям совершенно не присуща.