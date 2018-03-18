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Для «Ратника» разработают специальную боевую одежду
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В Вооруженные силы Российской Федерации к 2020 году разработают специальную боевую одежду для экипировки «Ратник» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Серийные поставки в вооружённые силы РФ экипировки «солдата будущего» второго поколения «Ратник» начались в 2017 году.
Специалисты российских Вооруженных сил к 2020 году создадут специальную боевую одежду для экипировки солдата будущего «Ратник», которая обеспечит комфорт военнослужащих, снаряженных броней и специальной техникой, заявил начальник военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.
«Есть пожелания улучшить вентиляцию, чтобы был лучше пододёжный микроклимат — мы над этим работаем, и я думаю, что через год-два решение будет выработано и под «Ратник» будет создана специальная боевая одежда», — сказал полковник Александр Романюта.
Серийные поставки в вооружённые силы РФ экипировки «солдата будущего» второго поколения «Ратник» начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.
В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения («Ратник-3»). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.
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