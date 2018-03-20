Шойгу рассказал, сколько военных проголосовали за Путина

"Личный состав проявил высокую гражданскую активность и продемонстрировал безусловную поддержку действующего президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. За него проголосовало 89,7% военнослужащих и членов их семей", — сообщил Шойгу.

Нарушений не было

"В день голосования явка составила 99,2% от общей численности военного электората. Это выше, чем на выборах 2012 года", — рассказал глава Минобороны. Он отметил, что "большая часть военного электората голосовала на общих избирательных участках".