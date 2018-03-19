В Ульяновске стартовали российско-белорусские учения

Первые российско-белорусские учения по миротворческой тематике с участием подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии стартовали в понедельник в Ульяновской области.
В маневрах участвуют около 600 военных и 80 единиц боевой и специальной техники, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе маневров привлекаемые подразделения будут использовать только штатные средства связи, разведки, комплексы вооружения, специальную технику, находящуюся на вооружении, уточнили в ведомстве.
Основные практические этапы учений будут проходить на полигоне Поливна в Ульяновской области 19-22 марта.
Маневры проходят в соответствии с планом сотрудничества между Минобороны РФ и Белоруссии.