В Ульяновске стартовали российско-белорусские учения

В Ульяновской области стартовали первые российско-белорусские миротворческие учения

Первые российско-белорусские учения по миротворческой тематике с участием подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии стартовали в понедельник в Ульяновской области

В маневрах участвуют около 600 военных и 80 единиц боевой и специальной техники, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе маневров привлекаемые подразделения будут использовать только штатные средства связи, разведки, комплексы вооружения, специальную технику, находящуюся на вооружении, уточнили в ведомстве.

Основные практические этапы учений будут проходить на полигоне Поливна в Ульяновской области 19-22 марта.