Пентагон назвал нелепыми заявления Минобороны о подготовке химатак в Сирии

По словам Рудского, в районе Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для провокаций с применением химоружия. Он отметил, что отравляющие вещества под видом гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций уже доставлены на юг Сирии.

По мнению генерал-полковника, провокации с применением химоружия в Сирии должны будут послужить поводом для нанесения США ударов по САР.