Ещё
Российские «Стрижи» показали пилотаж в Ереване
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На авиапразднике в Ереване выступили российские «Стрижи» 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Экипажи российской пилотажной группы "Стрижи" приняли в субботу участие в авиационном празднике "Дружба-2018", прошедшем на российской авиабазе "Эребуни" в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости.
Военные пилоты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29, выполнив комплекс фигур в составе шести экипажей и показав парный и одиночный пилотаж. Были отработаны перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры "Стрела", "Копье", "Конверт" "петля Нестерова", "Бочка", "Зеркало", "Плотный ромб", "Колокол", "Ухо", "Роспуск".
"Мы сегодня показали именно ту программу, которую показываем на всех авиационных праздниках и шоу. Все сегодня у нас получилось, погода позволила нам отработать полностью все программу", — сказал журналистам замначальника центра показа авиатехники по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин.
По его словам, интервал между самолетами во время выполнения фигур составлял один метр, дистанция — три метра, однако были фигуры, когда пространства между самолетами не было, их отделяло только расстояние по высоте.
"Мы очень рады, что вам понравилось, что была такая возможность принять участие в празднике "Дружба-2018 ", чтобы гости авиабазы посмотрели, что могут летчики пилотажной группы "Стрижи", на что способны наши самолеты. Надеемся, что это станет традицией, и этот праздник будет продолжаться и в следующем году, и дальше", — добавил Осяйкин.
По словам командира звена, майора Василия Дудникова, самым сложным было то, что перестроения происходили на глазах у зрителей.
"Если другие пилотажные группы для перестроения уходят из зоны показа, то "Стрижи" выполняют перестроения на глазах у зрителей. В этом заключается основная сложность", — отметил он на празднике.
Выступая на торжественном мероприятии перед авиашоу, главный военный и военно-воздушный атташе посольства РФ в Армении генерал-майор Евгений Булавинцев заявил, что российские военные летчики в условиях новых вызовов демонстрируют готовность выстоять и выдержать удар.
Командующий армяно-российской группировкой войск (сил) генерал-майор Тигран Парванян заявил, что народы Армении и России испокон веков шли вперед рука об руку.
"Доказательством тому — то, что мы, военные обоих государств, стоим здесь, и службу здесь несет (российская) военная база вместе с авиационной базой", — сказал Парванян на мероприятии.
РИА Новости: последние новости
Пентагон назвал нелепыми заявления Минобороны о подготовке химатак в Сирии Родственники моряков попросили Россию продолжить поиски "Сан-Хуана" Минобороны РФ: США мешают Сирии вернуть контроль над востоком Дейр-эз-Зора
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»173
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию10
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам209
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов286
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение