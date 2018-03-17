Российские «Стрижи» показали пилотаж в Ереване

На авиапразднике в Ереване выступили российские «Стрижи»

Экипажи российской пилотажной группы "Стрижи" приняли в субботу участие в авиационном празднике "Дружба-2018", прошедшем на российской авиабазе "Эребуни" в Ереване , сообщает корреспондент РИА Новости

"Мы сегодня показали именно ту программу, которую показываем на всех авиационных праздниках и шоу. Все сегодня у нас получилось, погода позволила нам отработать полностью все программу", — сказал журналистам замначальника центра показа авиатехники по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин. Военные пилоты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29, выполнив комплекс фигур в составе шести экипажей и показав парный и одиночный пилотаж. Были отработаны перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры "Стрела", "Копье", "Конверт" "петля Нестерова", "Бочка", "Зеркало", "Плотный ромб", "Колокол", "Ухо", "Роспуск".

"Мы очень рады, что вам понравилось, что была такая возможность принять участие в празднике "Дружба-2018 ", чтобы гости авиабазы посмотрели, что могут летчики пилотажной группы "Стрижи", на что способны наши самолеты. Надеемся, что это станет традицией, и этот праздник будет продолжаться и в следующем году, и дальше", — добавил Осяйкин. По его словам, интервал между самолетами во время выполнения фигур составлял один метр, дистанция — три метра, однако были фигуры, когда пространства между самолетами не было, их отделяло только расстояние по высоте.

"Если другие пилотажные группы для перестроения уходят из зоны показа, то "Стрижи" выполняют перестроения на глазах у зрителей. В этом заключается основная сложность", — отметил он на празднике. По словам командира звена, майора Василия Дудникова, самым сложным было то, что перестроения происходили на глазах у зрителей.

Выступая на торжественном мероприятии перед авиашоу, главный военный и военно-воздушный атташе посольства РФ Армении генерал-майор Евгений Булавинцев заявил, что российские военные летчики в условиях новых вызовов демонстрируют готовность выстоять и выдержать удар.