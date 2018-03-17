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Вертолетчики ЗВО проходят подготовку в Приэльбрусье
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Вертолетчики армейской авиации ЗВО проходят горную подготовку в Приэльбрусье 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Экипажи армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) проходят практические занятия по отработке навыков выполнения боевых задач в условиях горной местности Приэльбрусья.
Всего на месячных сборах по горной подготовке пройдут обучение более 30 пилотов, ранее летавших на различных типах авиационной техники, среди которых Ми-28Н, Ми-35М, Ка-52 и Ми-8АМТШ.
Во время многочисленных вылетов каждый вертолетчик отработает элементы сложного пилотажа в горной местности на предельно малых высотах с огибанием хребтов и предгорий, пролетами через горные ущелья.
Кроме этого, пилоты выполнят взлеты и посадки при наличии лишь ограниченных по площади и необорудованных горных площадок на высоте до 3,5 тыс. метров, в том числе в темное время суток с использованием очков ночного видения.
Также летные экипажи освоят навыки по обнаружению и распознаванию объектов и целей условного противника, баз незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических групп в горных районах и лесном массиве.
Итогом проведения сборов станет присвоение каждому вертолетчику, успешно выполнившему все учебно-боевые задачи, очередной летной квалификации.
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