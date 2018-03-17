РФ обвинила США в игнорировании обязательства по Сирии

Минобороны РФ: США и страны «коалиции» игнорируют обязательства по Сирии

В ведомстве отметили, что аналогичной ситуации в Ракке является обстановка в лагере беженцев Эр-Рукбан в оккупированном США районе Эт-Танф.

Как сообщают в Минобороны РФ, "несмотря на заявления представителей армии США о готовности пропустить в Эт-Танф гуманитарный конвой для беженцев, гарантий, что эта помощь будет распределена именно беженцам, а не подконтрольным США формированиям боевиков, представители американского военного командования давать категорически отказываются".

"Таким образом, сегодня именно США, Великобритания и страны "коалиции", активно ратовавшие за скорейшее принятие резолюции СБ ООН № 2401, абсолютно игнорируют выполнение собственных обязательств в Сирии", — заключили в российском военном ведомстве.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.

В конце ноября прошлого года глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщал, что США, закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в сирийском Эт-Танфе, изолировали свыше 50 тысяч человек, они нуждаются в гуманитарной помощи. Россия еще в ноябре предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам. Коалиция во главе с США согласилась помочь, однако заявила, что не получила подтверждения того, что сирийские власти готовы пропустить конвои.