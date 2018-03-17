США мешают выезду жителей Ракки

В Минобороны России рассказали о препятствиях, чинимых США в Ракке

"США продолжают препятствовать прибытию любых представителей гуманитарных организаций в Ракку, не говоря уже о согласовании приезда в город оценочной миссии ООН, которая должна зафиксировать масштабы гуманитарной катастрофы, чтобы определить объемы экстренной гуманитарной помощи остающемуся населению", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в самой Ракке относительно безопасными являются лишь несколько центральных кварталов города. Остальная часть городской территории опасна для нахождения и проживания людей.

"Под завалами остаются тысячи не извлечённых и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией. В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию", — подчеркивает ведомство.