В Минобороны рассказали детали госпрограммы вооружений

«Это значит, что к моменту поступления техники будет готова вся инфраструктура на местах для её хранения, обслуживания, включая личный состав, который будет непосредственно нести на ней боевое дежурство», — добавила она.

По её словам, новая программа рассчитана так, чтобы затраты на разработку новых образцов военной и специальной техники, принятие их на вооружений и серийное производство были чётко синхронизированы.