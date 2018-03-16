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В Минобороны рассказали детали госпрограммы вооружений
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В Минобороны России рассказали детали госпрограммы вооружений 

RT на русском 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью «Газете.Ru» рассказала детали государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы.
«Уже утверждена новая государственная программа перевооружения на 2018-2027 годы и в ней мы также тщательно все спланировали, поэтому увеличения расходов на оборону не произойдет», — сказала она.
По её словам, новая программа рассчитана так, чтобы затраты на разработку новых образцов военной и специальной техники, принятие их на вооружений и серийное производство были чётко синхронизированы.
«Это значит, что к моменту поступления техники будет готова вся инфраструктура на местах для её хранения, обслуживания, включая личный состав, который будет непосредственно нести на ней боевое дежурство», — добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подписании новой Государственной программы вооружения.
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