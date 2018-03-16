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В Минобороны опровергли авиаудары в Сирии
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В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: РИА Новости
В российском военном ведомстве опровергли очередной фейк от британской «Обсерватории по правам человека в Сирии», сразу подхваченный ведущими западными информационными агентствами, о якобы российских авиаударах по Восточной Гуте.
Сообщение британской «Обсерватории по правам человека в Сирии» со ссылкой на анонимных «активистов» из населенного пункта Кафер Батнао якобы авиаударах российской авиации по Восточной Гуте, — очередной фейк, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
«Российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла», — сообщил Конашенков.
По словам Конашенкова, в указанном пригороде Дамаска в настоящее время работают российские военнослужащие из состава Центра примирения, обеспечивающие работу гуманитарных коридоров, оказание помощи мирным жителям и ведущих переговоры с лидерами вооруженной оппозиции о прекращении обстрелов мирных жителей.
«Хочу подчеркнуть, вся эта деятельность осуществляется на глазах у большого количества представителей СМИ, в том числе из западных стран. Более того, с сегодняшнего дня на сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция, как с земли, так и с беспилотных летательных аппаратов, реальной обстановки в Восточной Гуте и в районах гуманитарных коридоров, через которые вышло более 16 тысяч мирных жителей», — сказал Конашенков.
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