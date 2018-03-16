Китай первым в мире испытал корабельный рельсотрон

Китайцы провели исторические испытания корабельного рельсотрона: о существовании разработки СМИ начали говорить после появления в Сети первых фото «странной» пушки.

В последние месяцы средства массовой информации активно обсуждали несколько фотографий необычного оружия, установленного на борту одного из китайских кораблей. Орудие имело большие размеры и сильно отличалось от всего, что уже используется флотом КНР

Впоследствии эксперты пришли к выводу, что речь идет о боевом рельсотроне. Его установили на десантный корабль «Хайяншань», относящийся к типу Type 072-III. В пользу этого говорили также сведения о разработке и испытаниях прототипа рельсотрона, появившиеся еще в 2005 году. Стоит отметить, что официально предположение о новом оружии власти Китая не подтвердили.

Сейчас сразу несколько изданий, включая Asia Times, заявили со ссылкой на представителей Народно-освободительной армии КНР об испытаниях устройства. Сообщается, что сначала рельсотрон испытали у причальной стенки. Всего осуществили примерно 50 тыс. тестов бортовых систем, включая установку импульсной подачи постоянного тока.

Затем «Хайяншань» вместе с орудием, следуя по реке Янцзы, достиг Восточно-Китайского моря, после чего испытания продолжились уже там. Источник не рассказал о том, какие именно системы тестируют в условиях открытого моря. Использовали ли рельсотрон для стрельб, тоже не сообщается.

Рельсотрон является электромагнитным ускорителем масс, разгоняющим токопроводящий снаряд вдоль металлических направляющих с помощью силы Ампера. Конструкция включает в себя два параллельных электрода, которые подключены к источнику мощного постоянного тока.

Важность данной новости обусловлена еще и тем, что Китай де-факто стал первой страной мира, получившей корабельный рельсотрон (пусть даже и в качестве прототипа). Первым кораблем с такой пушкой мог стать американский эсминец «Замволт»: причем орудие хотели установить уже в 2018 году. Потом, правда, от этой идеи отказались, выбрав 155-мм артиллерийскую установку нетрадиционной активно-реактивной схемы, также обеспечивающую большую дальность стрельбы. Стоит отметить, что дальность эффективного огня рельсотрона оценивают в 200 км. Другим преимуществом оружия на фоне обычных артиллерийских систем является высочайшая скорость полета снаряда.

Стоит сказать, что установка рельсотрона на «Хайяншань» не означает, что орудие поступит на вооружение китайского флота. И даже в случае успеха испытаний создание серийных образцов может занять долгие годы.