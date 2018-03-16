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Экипаж АПЛ «Северодвинск» отрепетировал ракетную атаку
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Экипаж АПЛ «Северодвинск» отрепетировал ракетную атаку 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Пресс-служба Северного флота
Экипаж новейшей головной атомной подводной лодки "Северодвинск" проекта "Ясень" сегодня отработал экстренное всплытие на перископную глубину и проведение ракетной атаки.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
— На этом корабле используются сразу несколько типов ударного вооружения, здесь были испытаны крылатые ракеты "Калибр", — подчеркнул Вадим Серга. — Экипаж подводной лодки проводит обучение как в учебных центрах, так и непосредственно на корабле.
В преддверии дня моряка-подводника экипаж головной атомной подводной лодки "Северодвинск" провел учение по экстренному всплытию на перископную глубину и проведению ракетной атаки.
Сейчас "Северодвинск" находится в полной боевой готовности.

Справка "РГ"

К-560 "Северодвинск" — российская многоцелевая АПЛ с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Ее длина составляет 119 метров, ширина — 13,5 метра, высота — 9,4 метра, предельная глубина погружения — 600 метров, экипаж — 90 человек. В автономном походе может провести до 100 суток. Заложена 21 декабря 1993 года, С 3 по 18 июля 2014 года АПЛ совершила первый в навигации 2014 года выход в море.
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