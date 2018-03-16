В Арктике прошли досрочные выборы президента России

"Досрочное голосование прошло на базе "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, в административно-жилищном комплексе "Арктический трилистник", расположенном на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа", — сказал он. Российские военнослужащие, проходящие службу в Арктике на островах Северного Ледовитого океана, досрочно проголосовали на выборах президента России, заявил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга

Также североморцы проголосовали на отдаленных и труднодоступных объектах в Мурманской и Архангельской областях. Досрочное голосование также сделали члены экипажа океанографического исследовательского судна "Янтарь".