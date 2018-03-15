Около тысячи военных участвовали в учениях на юге РФ

Около тысячи военных приняли участие в учениях на юге России

"Поражение сил и средств условного противника осуществлялось мотострелками, авиацией, огневыми средствами кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, зенитными ракетными комплексами объединения ВВС и ПВО ЮВО [Южного военного округа], а также подразделениями ракетных войск и артиллерии соединений и воинских частей округа", — сказал Астафьев. Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников в четверг провел тренировку разведывательно-ударных контуров войсковых объединений, в ходе которой было уничтожено более 500 целей условного противника. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

По его словам, в учениях задействовали около тысячи военных. Впервые для выполнения задач в составе разведывательно-ударных контуров, рассказал Астафьев, привлекли более 40 воздушных судов, в том числе 6 самолетов оперативно-тактической авиации и около 20 вертолетов. Кроме того, использовали десятки беспилотников.

Управление контурами в объединениях округа организовали с подвижных полевых пунктов, а вся информация о разведанных целях и результатах их поражения в реальном времени поступала в группу командования округом.