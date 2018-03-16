Пушков провел лекцию в Военной академии Генштаба ВС РФ 

Встреча с учащимися и преподавателями Академии проходила в рамках курса «Армия и общество».
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выступил с лекцией перед слушателями Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Встреча с учащимися и преподавателями Академии проходила в рамках курса «Армия и общество».
В своем докладе Пушков затронул вопросы информационного противоборства, международной безопасности, взаимоотношения России с другими государствами и позиции нашей страны на геополитической арене.
«Я считаю, что мы вступили в новую холодную войну, и что новая холодная война совершенно не означает принципиальное различие между моделями. Я считаю, что мы и Соединенные Штаты — это две разные вселенные, возможно, как это было в 1940 — 1950-е годы», — отметил сенатор.