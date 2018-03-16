Пушков провел лекцию в Военной академии Генштаба ВС РФ

Встреча с учащимися и преподавателями Академии проходила в рамках курса «Армия и общество».

Встреча с учащимися и преподавателями Академии проходила в рамках курса «Армия и общество».

В своем докладе Пушков затронул вопросы информационного противоборства, международной безопасности, взаимоотношения России с другими государствами и позиции нашей страны на геополитической арене.