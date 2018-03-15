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«Грады» уничтожили условную базу боевиков на учениях
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Расчеты «Градов» уничтожили условную базу боевиков на учениях под Оренбургом 

ТАСС 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области уничтожили условную базу боевиков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.
"В ходе учений расчеты "Градов" уничтожили условную базу незаконного вооруженного формирования. Стрельбы велись с закрытых огневых позиций по целям на расстоянии 10 км. Военнослужащие выполнили методические и залповые стрельбы, отработали огневые задачи на разрушение и уничтожение живой силы и объектов противника", — говорится в сообщении пресс-службы.
В учениях было задействовано около 500 военных, которые также провели стрельбы из гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", минометов "Тюльпан" и "Сани". Всего к учениям привлекли порядка 70 единиц техники.
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