«Грады» уничтожили условную базу боевиков на учениях

Расчеты «Градов» уничтожили условную базу боевиков на учениях под Оренбургом

"В ходе учений расчеты "Градов" уничтожили условную базу незаконного вооруженного формирования. Стрельбы велись с закрытых огневых позиций по целям на расстоянии 10 км. Военнослужащие выполнили методические и залповые стрельбы, отработали огневые задачи на разрушение и уничтожение живой силы и объектов противника", — говорится в сообщении пресс-службы. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области уничтожили условную базу боевиков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

В учениях было задействовано около 500 военных, которые также провели стрельбы из гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", минометов "Тюльпан" и "Сани". Всего к учениям привлекли порядка 70 единиц техники.