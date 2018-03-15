Лукашевич: в РФ не проводились исследования «Новичка»

В России не проводились исследования вещества «Новичок», заявил Лукашевич

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом, которое Лондон относит к типу "Новичок", работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

"Пару слов о токсичных веществах, которые будто бы фигурируют в этой истории. После того, как химическое оружие было уничтожено в Российской Федерации (это было подтверждено ОЗХО в 2017 году), его разработка продолжалась в самой Великобритании, а также в США, Чехии и Швеции. С распадом Советского Союза лаборатории по производству отравляющих веществ упоминаемой категории остались в целом ряде других государств, включая страны Прибалтики", — заявил Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.

Также он отметил, что рядом с Солсбери, где произошел инцидент, расположена правительственная лаборатория оружия массового поражения в Портон-Дауне.