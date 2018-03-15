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В НАТО оценили «Калибр»
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Главком ОВС НАТО в Европе дал высокую оценку ракетному комплексу «Калибр» 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Пентагон признает российский ракетный комплекс "Калибр" "хорошей системой", которая обеспечивает дальность и точность поражения целей. Это подтвердил в четверг главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.
"Силы, которые они [Россия] развертывают, усовершенствуются, прежде всего [современными] системами вооружения. Большинство их [российских] кораблей оснащены комплексом "Калибр". Он может нести как неядерный, так и ядерный [боезаряд], если они того захотят. Это очень хорошая система, которая обеспечивает дальность и точность поражения", — сказал Скапарротти.
По словам генерала, "многие из их [российских] кораблей [и подводные лодки в том числе] теперь имеют систему "Калибр". Он подчеркнул "рост уровня активности" ВМФ РФ в Европе. "Сейчас они активны, их Северный флот выходит, например, в Средиземное море", — сказал генерал, указав, что такая деятельность России "не вызывает тревогу".
"В недавнем прошлом они на регулярной основе не занимались этим. Они [сейчас] развертывают все больше [кораблей]
более высокими темпами", — сказал Скапарротти, добавив, что дополнительные сведения представит конгрессменам в засекреченном отчете.
Ракетный комплекс "Калибр" разработан и производится ОКБ "Новатор" (Екатеринбург) на основе комплекса С-10 "Гранат", впервые был представлен в 1993 году. На основе "Калибра" созданы комплексы наземного, воздушного, надводного и подводного базирования, экспортные варианты. В настоящее время разные виды комплексов "Калибр" стоят на вооружении России, Индии и КНР.
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