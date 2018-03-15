В НАТО оценили «Калибр»

"В недавнем прошлом они на регулярной основе не занимались этим. Они [сейчас] развертывают все больше [кораблей]

По словам генерала, "многие из их [российских] кораблей [и подводные лодки в том числе] теперь имеют систему "Калибр". Он подчеркнул "рост уровня активности" ВМФ РФ в Европе. "Сейчас они активны, их Северный флот выходит, например, в Средиземное море", — сказал генерал, указав, что такая деятельность России "не вызывает тревогу".