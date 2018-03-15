«Ратник» получит многофункциональный нож

Экипировка «Ратник» получит новый многофункциональный нож к концу 2018 года

Его функционал значительно расширится, в частности, он сможет выполнять функции некоторых инструментов, например, отверток.

«Многофункциональный нож, который сейчас есть в экипировке «Ратник», в принципе свои задачи выполняет, но есть просьбы расширить его функционал. То есть в ТТЗ изначально, например, не было предусмотрено откручивание болтов… Вместо того ножа, думаю, что за 2018 год мы разберемся, каким он должен быть, и к концу восемнадцатого года будет уже новый нож», — сказал полковник Александр Романюта. Российская боевая экипировка «Ратник» к концу 2018 года получит новый многофункциональный нож, который, в частности, сможет выполнять функции некоторых инструментов (отверток и т.д.) заявил начальник военно-научного комитета Сухопутных войск РФ полковник Александр Романюта

Серийные поставки в Вооруженные Силы РФ экипировки «солдата будущего» второго поколения «Ратник» начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.