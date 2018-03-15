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Генерал НАТО признал «огромную стойкость» россиян
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Генерал НАТО признал «огромную стойкость» россиян 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Фото: Reuters
Главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапарротти в четверг похвалил президента России Владимира Путина за рост экономики, а российский народ — за «огромную стойкость».
«Даже при сложной ситуации в экономике президент Путин сумел переломить тенденцию, и она теперь, насколько я помню, приближается к росту в размере 2%. Мне кажется, они обладают огромной стойкостью», — сказал Скапарротти, передает ТАСС.
Главком НАТО также отметил, что на слабость россиян «рассчитывать не следует».
«Нам следует рассчитывать на то, что мы сильны и сдерживаем их деятельность», — отметил он.
Ранее в четверг Скапарротти заявил, что Североатлантическому альянсу требуется присутствие большего количества войск в Европе. По его мнению, Россия является основной угрозой для американских сил в Европе, она дестабилизирует региональную безопасность, а ее влияние выходит за рамки европейского пространства.
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