Генерал НАТО признал «огромную стойкость» россиян

«Даже при сложной ситуации в экономике президент Путин сумел переломить тенденцию, и она теперь, насколько я помню, приближается к росту в размере 2%. Мне кажется, они обладают огромной стойкостью», — сказал Скапарротти, передает ТАСС. Главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапарротти в четверг похвалил президента России Владимира Путина за рост экономики, а российский народ — за «огромную стойкость».

Главком НАТО также отметил, что на слабость россиян «рассчитывать не следует».

«Нам следует рассчитывать на то, что мы сильны и сдерживаем их деятельность», — отметил он.