Генерал НАТО признал «огромную стойкость» россиян 

Главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапарротти в четверг похвалил президента России Владимира Путина за рост экономики, а российский народ — за «огромную стойкость».
«Даже при сложной ситуации в экономике президент Путин сумел переломить тенденцию, и она теперь, насколько я помню, приближается к росту в размере 2%. Мне кажется, они обладают огромной стойкостью», — сказал Скапарротти, передает ТАСС.
Главком НАТО также отметил, что на слабость россиян «рассчитывать не следует».
«Нам следует рассчитывать на то, что мы сильны и сдерживаем их деятельность», — отметил он.
Ранее в четверг Скапарротти заявил, что Североатлантическому альянсу требуется присутствие большего количества войск в Европе. По его мнению, Россия является основной угрозой для американских сил в Европе, она дестабилизирует региональную безопасность, а ее влияние выходит за рамки европейского пространства.