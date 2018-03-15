Дальняя авиация провела учения в трех военных округах

Дальняя авиация провела летно-тактические учения в трех военных округах РФ

Плановые летно-тактические учения с участием самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78 прошли в авиационных подразделениях дальней авиации.

"Учения, которые мы сейчас проводим, плановые. Их проводят командиры соединений и полков. Летчики взаимодействуют с другими видами и родами Вооруженных сил РФ, отрабатывают истребительное прикрытие", — рассказал он. Об этом журналистам сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш

Учения проходили в местах дислокации авиационных частей на территории Западного, Центрального и Восточного военных округов.