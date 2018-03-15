Минобороны: Россия с новыми технологиями восстала как феникс из пепла

Россия восстала как птица феникс из пепла, продемонстрировав свои новые военные технологии, считает первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов , передает пресс-служба Минобороны

«Вдруг как феникс из пепла Россия с новыми технологиями объявила себя миру в послании нашего президента. Некоторые считают, что это милитаристский блок послания, но мы так не считаем. Это блок интеллектуально-технологический, конечно он для вооруженных сил», — сказал Цаликов на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» в парке «Патриот».

По его словам, достигнутый высокий интеллектуально-технологический уровень необходимо поддерживать хорошей системой обучения и образования, без чего Россия «быстро займет место на задворках». Цаликов добавил, что Россия никому не угрожает, а хочет на седьмой части суши обеспечить свою безопасность и суверенитет.

«Хочу напомнить, что мы никого не устрашаем. Может быть кто-то напомнит, когда мы на кого последний раз напали? Можно сколько угодно по телевизору говорить про гибридные войны, не понимая, что это такое», — добавил Цаликов.