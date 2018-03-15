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Россия восстала «как феникс из пепла» — Минобороны
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Минобороны: Россия с новыми технологиями восстала как феникс из пепла 

Rambler News Service 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россия восстала как птица феникс из пепла, продемонстрировав свои новые военные технологии, считает первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, передает пресс-служба Минобороны.
«Вдруг как феникс из пепла Россия с новыми технологиями объявила себя миру в послании нашего президента. Некоторые считают, что это милитаристский блок послания, но мы так не считаем. Это блок интеллектуально-технологический, конечно он для вооруженных сил», — сказал Цаликов на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» в парке «Патриот».
По его словам, достигнутый высокий интеллектуально-технологический уровень необходимо поддерживать хорошей системой обучения и образования, без чего Россия «быстро займет место на задворках». Цаликов добавил, что Россия никому не угрожает, а хочет на седьмой части суши обеспечить свою безопасность и суверенитет.
«Хочу напомнить, что мы никого не устрашаем. Может быть кто-то напомнит, когда мы на кого последний раз напали? Можно сколько угодно по телевизору говорить про гибридные войны, не понимая, что это такое», — добавил Цаликов.
Ранее о возможностях новой ракеты «Сармат» в ходе послания Федеральному собранию [рассказал] (https://rns.online/industry/Putin-rasskazal-o-novoi-mezhkontinentalnoi-rakete-s-giperzvukovimi-yadernimi-boepripasami-2018-03-01/) президент России Владимир Путин.
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