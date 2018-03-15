Военный бюджет НАТО увеличился до $957 млрд в 2017 году

Общий военный бюджет стран-членов НАТО в 2017 году вырос на 46 миллиардов долларов и составил 957 миллиардов долларов, сообщает ТАСС

В четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг представил Ежегодный доклад за 2017 год в ходе пресс-конференции в Брюсселе

Согласно документу, в константных ценах 2010 года военный бюджет стран НАТО в 2016 году был равен 888,8 миллиарда долларов, в 2017 году — 917,3 миллиарда долларов. Из этого следует, что рост бюджета составил 3,21%.