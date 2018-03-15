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Военный бюджет НАТО увеличился до $957 млрд
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Военный бюджет НАТО увеличился до $957 млрд в 2017 году 

Аргументы и Факты 15 марта 2018
Фото: Reuters
Общий военный бюджет стран-членов НАТО в 2017 году вырос на 46 миллиардов долларов и составил 957 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.
В четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг представил Ежегодный доклад за 2017 год в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Согласно документу, в константных ценах 2010 года военный бюджет стран НАТО в 2016 году был равен 888,8 миллиарда долларов, в 2017 году — 917,3 миллиарда долларов. Из этого следует, что рост бюджета составил 3,21%.
В начале марта этого года главнокомандующий сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти сказал, что через семь лет Россия сможет превзойти по военной мощности Североатлантический альянс.
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