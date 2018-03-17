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Корабли Балтийского флота провели плановые тренировки
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В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки по борьбе за живучесть корабля 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды, повысили свои навыки в использовании средств пожаротушения.
В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки по борьбе за живучесть корабля при различных боевых и аварийных ситуациях.
В ходе тренировок моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды, повысили свои навыки в использовании средств пожаротушения.
При тушении пожара морякам предстояло в кратчайшие сроки экипироваться в костюмы пожарного, герметизировать горящий отсек и остановить распространение огня с ликвидацией очагов возгорания.
Учение корабельных аварийно-спасательных групп проведено и в Балтийске на специальном учебно-тренировочном комплексе «Каспий», в котором имитируются различные внутренние корабельные помещения и отсеки. Этот комплекс позволяет экипажам кораблей отрабатывать навыки по спасению корабля в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок.
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