Корабли Балтийского флота провели плановые тренировки

В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки по борьбе за живучесть корабля

Моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды, повысили свои навыки в использовании средств пожаротушения.

В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки по борьбе за живучесть корабля при различных боевых и аварийных ситуациях.

В ходе тренировок моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды, повысили свои навыки в использовании средств пожаротушения.

При тушении пожара морякам предстояло в кратчайшие сроки экипироваться в костюмы пожарного, герметизировать горящий отсек и остановить распространение огня с ликвидацией очагов возгорания.