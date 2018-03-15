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Военный технополис «Эра» в Анапе откроется 1 сентября
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Стало известно, когда откроется военный технополис «Эра» в Анапе 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Сергей Шойгу рассказал о сроках ввода в строй научно-исследовательского кластера Минобороны России.
Военный инновационный технополис «Эра» в Анапе планируется открыть 1 сентября этого года, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на форуме «Россия — страна возможностей»..
«Мы создаем большой военный технополис, который будет заниматься разработкой интересных, прорывных направлений военной науки. Надеюсь, что уже 1 сентября этот технополис начнет работать в Анапе», — сказал глава Минобороны.
Участники форума спросил министра, не планируется ли проводить в Вооруженных силах конкурс наподобие «Лидеров России».
«У нас такой проект проходит регулярно. Как правило, два раза в год — весной и осенью», — пошутил министр про призыв.
Он рассказал, что конкурс в научные роты — не менее 25 человек на место, и сообщил о планирующемся конкурсе для желающих служить в военном инновационном технополисе «Эра».
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